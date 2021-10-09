Глава Башкортостана заявил, что Уфа готова принять зимнюю Олимпиаду

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров высоко оценил готовность Уфы к проведению зимних Олимпийских игр.

Уфа может стать вторым российским городом, в котором пройдут зимние Олимпийские игры. Об этом журналистам ТАСС рассказал Хабиров. По его мнению, мегаполис практически полностью готов принять главный турнир четырехлетия.

«Наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые», — заметил глава Башкортостана.

До этого СМИ сообщали, что Уфа рассматривает возможность проведения Олимпиады в 2030 году. Следующие зимние Игры пройдут в Пекине. Олимпиада стартует 4 февраля 2022 года. Из-за сложной эпидемической обстановки в Китае иностранные болельщики не смогут посетить соревнования в рамках ОИ.