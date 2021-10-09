Президент Сербии назвал виновных в европейском газовом кризисе

Европейские страны испытывают большие проблемы со снабжением газом, потому что вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки голубого топлива из России. Такое мнение озвучил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, это также произошло из-за введения новых углеродных пошлин. Тотальная нехватка сырья была вызвана и тем, что «китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя».

«Многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, поэтому в итоге остались без газа, а цена на него подпрыгнула с $400 до $1,8 тыс.», — объяснил сербский лидер.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Вучич добавил, что сейчас Сербия ведет переговоры с Россией, чтобы добиться снижения стоимости на поставки природного газа. Речь идет о продлении договора с «Газпромом», согласно которому российское топливо оценивается в $270 за тысячу кубических метров.

С 1 октября российский газ из «Турецкого потока» пошел по газопроводу «Балканский поток», который соединяет Болгарию с Венгрией через территорию Сербии. Таким образом, отметил Вучич, страна стала транзитером.

Ранее Белград изъявил желание заключить с Москвой новый долгосрочный газовый контракт. По признанию Вучича, он обратился за помощью к Владимиру Путину из-за резкого удорожания газа в Европе.