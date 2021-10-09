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Политолог Кедми пристыдил Израиль за боязнь обозначить Украине свою позицию

Политолог Кедми пристыдил Израиль за боязнь обозначить Украине свою позицию

Бывший руководитель израильской службы «Натив» и политолог Яков Кедми прокомментировал участие делегации Израиля в памятных мероприятиях на Украине по случаю 80-летия массовых расстрелов в Бабьем Яру.

По его словам, представители Тель-Авива совершенно никак не отреагировали на слова министра культуры Украины Александра Ткаченко. Киевский чиновник в ходе своего выступления подчеркнул, что погибшие в Бабьем Яру люди стали жертвой двух тоталитарных режимов. Политолог отметил, что Ткаченко обеляет деятельность нацистов.

Подобное положение дел является уже привычным для Украины. Однако отсутствие реакции на это у израильской делегации, которая находилась на мероприятии, вызывает большие вопросы. Официальные лица Украины позволяют себе глумиться над памятью жертв трагедии в Бабьем Яру, пристыдил Израиль за боязнь обозначить Украине свою позицию политолог.

«И молчат стыдливо, смотрят в пол, и никто не говорил, нигде – о том, что те, которые были вместе с нацистами, участвовали там, они сегодня национальные герои Украины. Все молчали, которые с нашим президентом поехали на Украину», — раскрыл правду израильский политолог.

Однако глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский все же дал свою оценку высказываниям украинского министра. По его словам, ничего более разочаровывающего услышать было нельзя.