Фруктовые соки способны снизить артериальное давление

Свежевыжатые соки из фруктов, овощей и ягод способны снизить артериальное давление. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Соки нормализуют показатели давления благодаря калию в составе. Вещество содержится в большом количестве фруктов, овощей и ягод. Людям с повышенным давлением следует обратить внимание на апельсиновый сок, который также имеет в составе витамин С. Соединения способствуют разжижению крови. Это позволяет ей легче проходить через сосуды.

«Это тоже поспособствует понижению давления. Когда кровь загустевает, организм начинает повышать его, чтобы предотвратить обезвоживание и нарушение кровообращения», — объяснила Соломатина во время интервью с «Москвой 24».

Также кровь разжижают напитки из калины, черноплодной рябины и голубики. Полезным будет сок из шпината и сельдерея. Нормализовать показатели давления помогут напитки из тыквы, картофеля или томатов. Кроме того, большое количество калия содержится в яблоках и ананасах.