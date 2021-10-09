Правоохранители возбудили уголовное дело по факту избиения солдата под Хабаровском

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения солдата в одной из военных частей Хабаровского края. К началу уголовного процесса привела проверка, в результате которой подтвердилось наличие вымогательства и неуставных отношений между военнослужащими.

Виновникам ЧП в казарме под Хабаровском предстоит ответить перед законом сразу по двум статьям. Так, нарушителям вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 335 и частью 2 статьи 163 УК РФ («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» и «Вымогательство»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного прокурора Восточного военного округа Сергея Заряева.

Стражи порядка установили, что в избиении солдата принимала участие группа военнослужащих. Военная прокуратура направила в суд ходатайство о заключении фигурантов резонансного дела под стражу.