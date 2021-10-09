Талибы провели первую встречу с американскими дипломатами

Делегация движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) провела рабочую встречу с американскими коллегами, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Мероприятие будет проходить в Дохе с 9 по 10 октября. Журналисты телеканала подчеркивают, что эта встреча стала первой после решения Пентагона о выводе американских войск из арабской республики.

«Контакты продолжатся до окончания сегодняшнего дня, а также завтра. В ходе беседы мы сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи и реализации Дохийского соглашения», — заявил глава МИД Афганистана мавлави Амир Хан Моттаки.

Вместе с тем главный дипломат во временном Правительстве Афганистана отметил, что движение предложило американцам начать новую главу в отношениях между сторонами. Однако Вашингтон не должен вмешиваться в суверенные дела республики, резюмировал он.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации