МИД России обвинил разведку США в игнорировании вопросов миграции и преступности

Американская разведка собирается противостоять Китаю, когда у национальной безопасности США существуют более серьезные проблемы. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса о создании центра для борьбы с КНР.

Для борьбы с Пекином Соединенные Штаты намерены задействовать методы XX века — увеличение состава ЦРУ и учреждение слежки за Китаем, отметила Захарова. Вашингтон игнорирует рост нелегальной миграции и трансграничной организованной преступности, добавила дипломат.

«Неужели то, что творится в самих США, ЦРУ совсем не интересует?», — удивилась Захарова.

Также она обратила внимание, что американские спецслужбы будут следить и за действиями России. В действительности Соединенным Штатам нет смысла заниматься «надуманными угрозами», подчеркнула представитель МИД.