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Станислав Поздняков заявил, что Россия соответствует требованиям МОК по вакцинации

Станислав Поздняков заявил, что Россия соответствует требованиям МОК по вакцинации

Россия полностью соответствует требованиям Международного олимпийского комитета (МОК) по части вакцинации, он находится вне различных политических решений. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Несколько дней назад в оргкомитете зимних Олимпийских игр 2022 года заявили ТАСС, что спортсмены, привитые российскими вакцинами, смогут принять участие в соревнованиях.

«Что касается признания вакцины, то МОК является организацией, которая находится вне различных политических решений, для него самое главное — уровень науки и знаний в этой области, в области вакцинации, которому Российская Федерация полностью соответствует», — высказался Поздняков.

На сегодняшний день на территории России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции. В их числе: «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона», а также «Ковивак».