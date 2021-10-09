Полезные свойства бразильского ореха оказались ключом к долголетию

Бразильский орех произрастает преимущественно в странах Южной Америки, однако интерес к нему высок во всем мире. Данный продукт обладает большим количеством полезных свойств, которые помогают продлить жизнь человека.

Бразильский орех способен не только утолить голод и вызвать чувство насыщения после употребления. Такой перекус также положительно сказывается на здоровье.

Так, например, этот продукт может быть крайне полезен для сердца. Потребление бразильского ореха способствует снижению уровня плохого холестерина более чем на 25%, говорится в исследовании, опубликованном в The American Journal of Clinical Nutrition.

Кроме того, бразильские орехи богаты цинком, который уменьшает воспаления и помогает выведению токсинов из организма. Также в этом продукте содержится достаточное количество антиоксидантов, необходимых для снижения риска развития хронических заболеваний, что может быть ключом к долголетию.