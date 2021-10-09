Кнутов назвал «пиаром» украинский спутник для слежки за Донбассом и Черным морем

Спутник «Сич-2-30», призванный отслеживать артиллерию в Донбассе, дорого обойдется Украине, однако так и не сможет вывести страну из глубокой пропасти в космической отрасли. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Сегодня разведывательные спутники делают очень многие страны. Я бы сказал, что это лишь маленький шажочек из глубокой пропасти космической отрасли Украины, в которую киевские власти загнали и свою страну, и космическую промышленность», — заявил собеседник издания.

Ранее глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил о том, что запуск спутника «Сич-2-30» должен состоятся в декабре этого года в рамках комической программы 2021-2025 гг. Ее общий бюджет составляет почти 40 млрд гривен (109 млрд рублей).

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«Подготовка идет по плану, проведена большая часть наземной отработки. По плану запуск должен быть в декабре, и я думаю, что он именно в этом месяце и состоится», — заявил он в интервью «РБК-Украина».

По словам Тафтая, «Сич-2-30» позволит отслеживать перемещение военной техники ополченцев в Донбассе и кораблей в Черном море. Сейчас работы по созданию спутника выполнены примерно на 85%, а центр управления готов на 45%.

Для их завершения потребуется 141 млн грн (385 млн руб.). При этом общая стоимость проекта составляет 241 млн грн (658 млн руб.).

«Нам нужен один снимок разрешением в 50 см для того, чтобы определить вид артиллерийской установки, а затем нам достаточно уже спутника "Сич" для того, чтобы отслеживать, куда она перемещается. Так же и с кораблями», — поделился украинский чиновник.

wikipedia.org/Державне космічне агентство України/CC BY 4.0 /

Несмотря на то, что промышленная база на Украине находится «в упадочном состоянии», благодаря серьезным наработкам советского периода достроить спутник все же удастся, констатировал Кнутов. Хотя он и не будет работать столь же эффективно как, например, российские аппараты, но позволит вести оптическую или радиотехническую разведку.

«В советское время Украина участвовала в космических программах. КБ "Южное" в Днепропетровске занималось сборкой и разработкой ракет, которые находили применение в ракетных войсках стратегического назначения, а затем их использовали для запусков спутников. То есть промышленная база существует», — рассуждает эксперт.

Однако куда более важный вопрос — это разрешение спутника, и здесь технические показатели у «Сич-2-30» не очень высокие — 7,8 метров. По мнению украинских аналитиков, это позволит ему снимать из космоса разве что «площади посевов аграрных культур». С этим согласился и собеседник «ПС», подчеркнувший, что спутник уже устарел.

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«Какие предметы этот спутник сможет видеть — крупные, средние или небольшие, это принципиальный вопрос. Нужно разрешение очень маленькое, а у Украины оно будет большим. Но я не сомневаюсь, что Киев получает разведывательные снимки от США и европейских стран, входящих в блок НАТО. Поэтому это будет больше пиар, чем решение какой-то военной проблемы. Украине спутник сейчас не нужен, потому что есть натовские снимки», — убежден Кнутов.

И действительно, Глава госагентства Тафтай рассказал, что «Сич-2-30» будет частью программы «Коперникус», целью которой является обмен полученными данными с Евросоюзом. Взамен Украине предоставят снимки с европейских спутников «абсолютно бесплатно».

Впрочем, Кнутов выразил уверенность, что грядущий украинский проект не несет угрозы для безопасности России, которая при необходимости сможет использовать системы радиоэлектронной борьбы для заглушки работы этого спутника.

«Для России это неопасно вообще. Но для Донбасса задача усложняется многократно. У ополченцев сейчас нет средств для борьбы с Bayraktar — с ними может бороться либо комплекс "Панцирь-С1", либо старые советские пушки, но им нужны средства целеуказания. Но спутники совершают обзор только тогда, когда пролетают над определенными районами. Уже есть много разработок, как вводить их в заблуждение путем маскировки», — объяснил военный эксперт.

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

В этой связи от полученной разведывательной информации Украина потеряет куда больше, нежели приобретет, резюмировал Кнутов.

«Когда я еще служил молодым офицером, мы четко знали, какой спутник пролетает, и нам поступала команда либо выкатить технику, либо закатить. Поэтому мы спутники обманывали постоянно. Если ополченцы вспомнят советские приемы, то я думаю, что ввести в заблуждение этот спутник можно будет легко», — подытожил директор Музея войск ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить украинский модуль на Луну в 2024 году. Перед этим в 2022 году Киев планирует доставить туда государственный флаг в рамках первой миссии на спутник Земли совместно с британской компанией Spacebit.