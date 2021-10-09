Врач Павлова рекомендовала отказаться от употребления творога с хлебом и чаем

Употребление творога с чаем, кофе и зерновым хлебом может ухудшить его полезные свойства. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Медицинский специалист утверждает, что употребление творога с чаем приводит к разрушению кальция, железа и витаминов группы B, входящих в состав этого продукта. При этом влияние жирности творога на процент усваивания организмом кальция не доказано, считает она.

«Я рекомендую все-таки есть творог нормальной жирности — от пяти до девяти процентов», — рассказала врач.

Также Павлова посоветовала не подслащать творог с помощью меда или варенья. В качестве альтернативы таким подсластителям эндокринолог рекомендует добавлять стевию или эритрит.

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