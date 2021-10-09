Умение детей хорошо пошутить говорит о высоком уровне интеллекта

Связь между чувством юмора и уровнем интеллекта у детей изучили исследователи Университета Анадолу в Турции. Остроумные шутки могут свидетельствовать о высоком IQ.

Специалисты провели испытание с участием 112 мальчиков и 105 девочек в возрасте от 10 до 12 лет. Сначала их попросили пройти IQ-тест для оценки уровня когнитивных способностей. По итогам, 17% были включены в категорию очень умных.

Чтобы проверить юмористические способности, детей попросили придумать смешные диалоги для десяти комиксов. Результаты оценил коллектив исследователей и художников-карикатуристов.

Лучше всех задание удалось выполнить детям с высокими показателями IQ. Исследование доказывает, что степень смешной шутки обусловлена уровнем интеллекта. Из этого ученые сделали обратный вывод, который гласит, что хорошее чувство юмора свидетельствует о высоком интеллекте ребенка.