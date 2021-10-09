Ливанские города оказались обесточены на фоне нехватки топлива

Дефицит топлива привел к остановке двух самых крупных электростанций в Ливане, из-за чего страна оказалась обесточена, сообщает агентство Reuters.

Электростанции Аль-Захрани и Дейр-Аммар прекратили свою работу после того, как на них были израсходованы резервы дизельного топлива. Выработка энергии при этом значительно сократилась. Показатель опустился ниже отметки в 200 мегаватт, передает агентство, ссылаясь на данные официального источника.

Жители Ливана могут остаться без света минимум на несколько дней. Проблему пытается решить компания, отвечающая за обеспечение электроснабжения страны.

При этом источники издания Libanon Mirror рассказали, что в различных ливанских регионах задействованы специальные топливные резервы, благодаря которым можно будет добиться частичного восстановления электроснабжения в ближайшие часы.

