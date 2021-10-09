Российские туристы покидают Марокко вывозными рейсами

Вывозные рейсы между Россией и Марокко организовали отечественные авиационные компании в связи с приостановкой полетов на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Авиационные компании «Аэрофлот» и S7 запустили вывозные рейсы из Касабланки для российских туристов. Об этом сообщили представители посольства России в Рабате на своей странице в социальной сети Facebook. Авиарейсы из Касабланки запланированы по следующему расписанию:«Аэрофлот» будет летать 9 и 16 октября, полеты компания S7 назначены на 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября.

Вывозные рейсы организованы не только для российских туристов, которые находятся в Марокко. Воспользоваться услугой могут марокканские студенты, которые проходят получают образование в высших учебных заведениях России. Чтобы приобрести билет на рейс, следует обратиться в указанные авиакомпании.