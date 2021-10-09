Экс-советник Трампа указал на отсутствие у Байдена полного контроля над США

Кураторы президента США Джо Байдена стараются не допустить, чтобы американцы поняли, кто на самом деле управляет страной. Об этом сообщил бывший советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Майкл Флинн.

По его словам, в Соединенных Штатах есть два правительства. Одно из них избирается демократически, а другое — существует само по себе. На это указывает и тот факт, что Байден был не в курсе некоторых важнейших вопросов, связанных с внешней политикой Вашингтона.

«Одно избирается и занимает должности. Другое существует внутри Вашингтона, и для него нет никаких правил, никакого начальства, кроме них самих и того, кто руководит их организацией», — сказал Флинн.

Другой экс-советник Трампа Стивен Миллер поведал о существовании тайного Белого дома, о котором знают только приближенные Байдена. Это аудитория в здании Эйзенхауэра, которая имитирует интерьер администрации США.

«Байден использует для транслируемых по телевидению встреч этот странный виртуальный интерьер, а не настоящий зал», — сообщил Миллер.

Он объяснил, что «копия» кабинета позволяет американскому лидеру читать прямо с монитора и обходиться без стекла телесуфлера, которое может попасть в кадр. Байден просто не уверен, что конкретно нужно говорить во время выступлений, заключил бывший советник Трампа.