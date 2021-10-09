Певица Вера Мусаелян рассказала поклонникам о разводе

Вокалистка популярной музыкальной группы «АлоэВера» Вера Мусаелян объявила о разводе. Певица попросила поклонников воздержаться от комментариев и поздравлений.

Мусаелян посвятила разводу с муниципальным депутатом Ильей Яшиным целый пост в Instagram. Девушка подчеркнула, что их «способы переживать жизнь оказались несовместимы».

Яшин тоже поделился информацией о расставании в официальном Instagram-аккаунте.

«У нас совсем разные представления о жизни. Время показало, что они несовместимы. Знаю, многих из вас эта новость расстроит. Да, грустно. Но так бывает, друзья. Дело житейское. Расходимся мы мирно и с достоинством. Трясти нижним бельем и бить посуду не планируем», — сообщил пользователям Сети Яшин.

Ранее он рассказывал, что знаком с избранницей достаточно давно. Их роман завязался три года назад на свадебном торжестве приятелей. Вскоре пара приняла решение узаконить свои отношения. Свадьба состоялась в сентябре прошлого года.