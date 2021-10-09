Читатели Interia обвинили Евросоюз в желании превратить Польшу в колонию

Критика Евросоюза в адрес нового законодательства Польши вызвала возмущение читателей польского издания Interia.

Ранее Конституционный суд Польши подтвердил превосходство законодательства страны над законодательством Европейского союза, признав часть из них несоответствующими законам Варшавы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС «задействует все доступные средства», чтобы в Польше было обеспечено верховенство европейского права. В странах ЕС отметили, что «Польша играет с огнем», а также допустили ее выход из состава Евросоюза.

«Сколько крика! Планы рухнули, придется приложить еще массу усилий к тому, чтобы превратить Польшу в колонию. А так хорошо все шло!» — высмеял ситуацию один из читателей.

Другой комментатор с сарказмом отметил, что раньше только Германии и Франции было позволено, чтобы их конституции были приоритетом, а остальные выполняли их распоряжения без права на свой голос.

«Россияне радуются, что Польша медленно, но верно движется на восток», — вспомнил о России пользователь sasza.

Некоторые читатели призвали Польшу выйти из Евросоюза, так как Варшава не должна быть «вассалом Германии и Франции».