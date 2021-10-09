FT: Европа призывает Россию спасти Старый Свет в газовом кризисе

У России есть все возможности существенно нарастать поставки газа в Европу и тем самым спасти ее от газового кризиса. Об этом в интервью газете The Financial Times заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

«Если Россия <...> увеличит поставки в Европу, это может оказать успокаивающее воздействие на рынок. Я не говорю, что они [российские власти] так поступят, но, если они захотят так сделать, у них есть возможности для этого», — не сомневается Бироль.

По оценке агентства, Россия может нарастить поставки сырья на 15% от пиковых зимних значений. В свою очередь Бироль призвал Москву помочь европейским странам и доказать, что она является «надежным поставщиком».

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака об увеличении предложения голубого топлива на европейском рынке, учитывая рост цен на энергоносители.

kremlin.ru / Администрация президента России

К полудню 6 октября стоимость газа превысила $1900 за 1 тыс. кубометров, установив новый исторический рекорд. В 11:28 мск цена ноябрьских фьючерсов по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах достигла почти $2 тыс. за тысячу кубов.

«Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что РФ готова к работе по стабилизации мирового энергорынка, однако делать это необходимо не в ущерб себе, а на коммерческой основе с учетом интересов всех участников.

Примечательно, что после этих заявлений цена на голубое топливо на закрытии торгов на бирже ICE опустилась ниже $1 250 за тыс. куб. м — это в 1,5 раза ниже исторического максимума 6 октября.

По мнению Бироля, рекордный рост стоимости газа связан, в том числе, и с быстрым восстановлением мировой экономики после пандемии коронавируса. Также это может быть вызвано затянувшимся техническим обслуживанием ряда проектов и погодными факторами.