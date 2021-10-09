Первый президент Ирана умер на 89-м году жизни

Первый президент Исламской Республики Иран Абольхасан Банисадр умер на 89-м году жизни.

Мужчина скончался в субботу в парижской больнице Сальпетриер в Париже. Причина смерти пока не разглашается.

Банисадр был избран президентом Ирана 25 января 1980 года. На выборах он набрал более 76% голосов. В июне 1981 года парламент вынес Банисадру импичмент с формулировкой «за деятельность, направленную против исламского духовенства», затем был подписан указ об освобождении политика от обязанностей президента. После этого он был вынужден эмигрировать из Ирана.