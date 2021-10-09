Депутат Рады Кива пожалел бойцов ВСУ после угроз из-за поздравления Путина

Выступившие с грубостью бойцы ВСУ просто пересмотрели телевизор, уверен депутат Верховной Рады Илья Кива. Парламентарий с жалостью отнесся к украинцам, которые раскритиковали политика из-за его поздравления президента России Владимира Путина.

Российский лидер отпраздновал День рождения 7 октября, а Кива записал видеоролик для Путина с поздравлением. Бойцы ВСУ в Сети назвали парламентария «наркоманским животным» и предложили «плюнуть депутату в морду». В ответ украинский политик лишь пожалел бойцов. По мнению Кивы, они пересмотрели телевизор и теперь перекладывают ответственность за все беды на Путина.

«Моя задача как политика — забрать их из окопов и вернуть матерям, женам и детям, остановить войну!» — подчеркнул депутат Рады.

Ранее поступок парламентария раскритиковала партия киевского мэра Виталия Кличко УДАР. Политическое объединение потребовало от Верховной рады, Службы безопасности Украины (СБУ), совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) лишить Киву мандата и отправить в тюрьму.