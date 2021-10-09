Талибы не подтвердили готовность к обсуждению Афганистана в «московском формате»

«Талибан»1 (организация запрещена на территории РФ) еще не определился, будет ли принимать участие в обсуждении афганского вопроса в «московском формате». Об этом сказал представитель движения Билал Карими.

Российские власти предложили талибам поучаствовать в переговорах по урегулированию ситуации в Афганистане. Директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов отметил, что представители организации получили соответствующее приглашение.

«"Талибан" пока не решил, будет ли участвовать в московском саммите или нет», — отметил Карими в интервью РИА Новости.

Встреча «московского формата» должна состояться 20 октября в российской столице. Как ранее подчеркнул глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, мероприятие станет шагом на пути к международной конференции, на которой будет рассмотрен вопрос о восстановлении Афганистана.

Делегация талибов также планирует обсудить с США в Дохе вопросы отмены санкций, признания, возобновления работы посольства и инклюзивное правительство.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации