Шесть иностранных граждан в Турции заподозрили в шпионаже

Шестеро иностранных граждан были задержаны в Турции. Их подозревают в шпионаже, сообщает местный телеканал CNN Turk.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у задержанных оружие и паспорта РФ. В настоящий момент, однако, еще не ясно, являются ли документы поддельными либо реальными. Какие-либо доказательства, что паспорта являются подлинными, отсутствуют.

В материале турецкого телеканала сообщается, что задержанные иностранные граждане планировали покушение на неких персон, чтобы получить некую секретную информацию. Правоохранительные органы обвиняют злоумышленников в «военном и политическом шпионаже».