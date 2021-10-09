Власти Литвы построят полигон у границ с РФ вопреки мнению граждан и советам военных

Литовские власти не теряют надежды построить военный полигон на западе страны вопреки недовольству местных жителей и неподходящему рельефу. Об этом сообщает новостной портал The Baltic Word.

В сентябре правительство утвердило новый план развития территорий до 2030 года, в котором зарезервированы потенциальные участки для строительства нового военного учебного центра в Акмянском, Мажейкяйском, Шяуляйском и Тельшяйском районах.

Однако еще в апреле прошлого года министерство обороны Литвы казалось бы окончательно отказалось от такой задумки. Тогда в оборонном ведомстве подчеркнули, что сделать это будет невозможно из-за непригодного рельефа западной части страны.

«Оценка территорий, отведенных под строительство полигона, показала, что в силу природных особенностей они не отвечают потребностям армии, не позволяют проводить комплексные военные учения», — поделились в издании.

В связи с этим в министерство окружающей среды было направлено обращение с просьбой отменить резервирование земель, которые были указаны в технико-экономическом обосновании.

kam.lt /

Примечательно, что строительство нового полигона резко раскритиковали и местные жители, организовавшие большое общественное движение. Под давлением власти были вынуждены признать свое поражение.

«Но, к сожалению, Литва продолжает политику милитаризации страны вопреки интересам простых людей», — резюмировали авторы статьи.

В конце августа прошлого года министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что республика рассматривает возможность создания военного полигона в западной части страны, ближе к границе с Россией, из-за усиления военного присутствия Москвы в Калининграде.

Министерство обороны РФ /

Потребность в новом учебном комплексе возникла, поскольку литовским военным и союзникам по НАТО не хватает пространства для проведения маневров на территории Литвы, пояснил Кароблис.

На прошлой неделе литовская армия напугала местных жителей громкой стрельбой на полигоне Кайряй недалеко от Клайпеды. Причем информация о планируемых действиях до населения не дошла.