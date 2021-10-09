Власти ХМАО ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан ввели в Ханты-Мансийском автономном округе по эпидемическим показателям.

Постановление подписала главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Майя Соловьева. Меру приняли с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. В настоящее время в области прививку сделали 42,4% жителей. При этом охват остается недостаточным, чтобы остановить распространение коронавируса.

Обязательная вакцинация в регионе начнет действовать с 11 октября. Прививку должны будут сделать люди старше 60 лет, граждане с хроническими заболеваниями, призывники. Также мера касается людей, которые работают вахтовым методом. Обязательная вакцинация не распространяется на жителей с противопоказаниями.