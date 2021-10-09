Спецназ России и Пакистана захватил базу «террористов» на учениях «Дружба-2021»

Российские и пакистанские подразделения спецназа захватили базу условной террористической группировки во время завершающего этапа международных учений «Дружба-2021».

Маневры состоялись на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Военнослужащие взяли объект штурмом с применением штурмовой и армейской авиации Южного военного округа. Телеканал «Звезда» поделился видеороликом с места событий.

Объединенные группировки российских и пакистанских бойцов скрытно вошли в район боевых действий. Бомбардировщики и вертолеты К-52 нанесли авиаудар по укрепленному «боевиками» условному населенному пункту и ликвидировали бронетехнику «противника».

Спецназовцы десантировались из вертолетов Ми-8-АМТШ и захватили объекты условного оппонента. Благодаря спуску по веревкам в окна удалось быстро взять штурмом здание.