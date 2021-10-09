Певец Александр Серов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии

Народный артист России, 67-летний певец Александр Серов поступил в реанимационное отделение одной из клиник города Москвы. Его состояние оценивается как тяжелое — у музыканта диагностировано поражение 75% легких.

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» пополнил список российских знаменитостей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Как отмечает издание kp.ru, артист в кислородной маске.

Серов ранее являлся пациентом госпиталя, расположенного неподалеку от его загородного дома. Ситуация осложнилась, и певца было решено перевести в другое медицинское учреждение, оснащенное оборудованием, необходимым для его лечения.

Поклонники другой российской знаменитости — актера и театрального педагога Валерия Гаркалина — продолжают следить за ситуацией с их кумиром. 67-летнего народного артиста России госпитализировали с коронавирусной инфекцией 2 октября.