МВД опубликовало видео с похитившими рюкзак сотрудниками посольства США

Военнослужащие корпуса морской пехоты посольства США попали на видео в момент кражи рюкзака у жителя Москвы. Пресс-служба МВД РФ по столице опубликовала кадры в Сети.

Правоохранители разыскали трех подозреваемых в краже благодаря камерам наблюдения. Стражам порядка удалось установить, что к преступлению причастны сотрудники американского посольства.

Возраст мужчин варьируется от 21 до 26 лет. Злоумышленники были задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело. Ведется дальнейшее расследование, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.