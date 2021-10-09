Энергетик Чижевский связал кризис на газовом рынке ЕС с процессом сертификации «СП-2»

Эксперт европейского портала Даниэль Чижевский проанализировал кризис на европейском газовом рынке в разрезе процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2».

Европейский рынок нуждается в увеличении газовых поставок. Энергоносителей не хватает в хранилищах газовых хабов, что еще сильнее провоцирует панику на биржах. В довесок ко всему этому ситуация разворачивается в преддверии отопительного сезона, который может стать очень сложным для европейских стран.

По мнению Чижевского, Кремль искусно пользуется положением вещей для достижения собственных целей. Речь идет о газопроводе «Северный поток — 2», строительство которого недавно закончилось. Сейчас Москве необходимо пройти все этапы согласований для ввода его в эксплуатацию.

«Кремль рассчитывает, что нехватка газа вынудит ЕС ускорить сертификацию «Северного потока — 2» и будет разрешено, чтобы голубое топливо поступало по нему в Европу», — расскрыл неожиданную правду про российский маневр по запуску "Северного потока — 2" он.

Вместе с тем спикер отметил, что Польша уже давно выступает против этого энергетического проекта. В Варшаве убеждены, что газопровод усиливает зависимость Европы от Москвы. Однако такую точку зрения разделяют далеко не во всей Европе. Вряд ли в Еврокомиссии будут прислушиваться к мнению Польши на фоне разногласий по другим политическим моментам, резюмировал он.