Оперштаб сообщил о самом высоком с начала года количестве заболевших коронавирусом

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 29 362 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб. Это максимальное количество с начала 2021 года. Больше было только 24 декабря 2020 -го, когда зафиксировали 29 935 заболевших.

За последние 24 часа скончались 968 человек. Накануне было 936 пациентов.

За прошедшие сутки выздоровели 21 049 человек, днем ранее — 20 566.

По сообщениям СМИ, в реанимации находится известный певец Александр Серов. У него 75% поражения легких. В стабильно тяжелом состоянии находится актер Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября.