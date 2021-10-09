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Диарейный синдром после перенесенного коронавируса способен длиться до трех месяцев

Диарейный синдром после перенесенного коронавируса способен длиться до трех месяцев

Диарейный синдром стал очень распространенным явлением после перенесенной коронавирусной инфекции. На дискомфорт в животе жалуются все больше пациентов, рассказала гастроэнтеролог Светлана Федорова.

По словам специалиста, диарея начинается с самого начала заражения человека COVID-19 и способна продолжаться в течение двух-трех месяцев. Данный недуг может проходить как без серьезных последствий, не считая дискомфорта, так и негативно отразиться на здоровье.

«Сейчас проводятся исследования, предполагающие, что на фоне коронавирусной инфекции может запускаться механизм аутоиммунных заболеваний кишечника, и тогда процесс идет уже по воспалительному пути», — подчеркнула Федорова.

Также переболевшие коронавирусом часто жалуются на вздутие живота, общий дискомфорт и чувство так называемого «постоянного движения в животе. Дело в том, что при более тяжелом течении инфекции пациентам назначают антибиотики. На фоне их приема может развиться антибиотикоассоциированный колит или его крайнее его проявление — псевдомембранозный колит, сообщает e1.ru.

При этом список долгосрочных последствий COVID-19 продолжает пополняться. Например, у многих коронавирусная инфекция вызывает покраснения кожи, передает телеканал «360».