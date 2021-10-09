Диарейный синдром после перенесенного коронавируса способен длиться до трех месяцев

Диарейный синдром стал очень распространенным явлением после перенесенной коронавирусной инфекции. На дискомфорт в животе жалуются все больше пациентов, рассказала гастроэнтеролог Светлана Федорова.

По словам специалиста, диарея начинается с самого начала заражения человека COVID-19 и способна продолжаться в течение двух-трех месяцев. Данный недуг может проходить как без серьезных последствий, не считая дискомфорта, так и негативно отразиться на здоровье.

«Сейчас проводятся исследования, предполагающие, что на фоне коронавирусной инфекции может запускаться механизм аутоиммунных заболеваний кишечника, и тогда процесс идет уже по воспалительному пути», — подчеркнула Федорова.

Также переболевшие коронавирусом часто жалуются на вздутие живота, общий дискомфорт и чувство так называемого «постоянного движения в животе. Дело в том, что при более тяжелом течении инфекции пациентам назначают антибиотики. На фоне их приема может развиться антибиотикоассоциированный колит или его крайнее его проявление — псевдомембранозный колит, сообщает e1.ru.

При этом список долгосрочных последствий COVID-19 продолжает пополняться. Например, у многих коронавирусная инфекция вызывает покраснения кожи, передает телеканал «360».