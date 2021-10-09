Власти Грузии объявили 11 октября днем траура по погибшим в Батуми

Понедельник, 11 октября, в Грузии объявлен днем траура по жертвам обрушения жилого дома в Батуми. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook.

«Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Батуми, и соболезную членам семей и близким погибших. Вместе с ними скорбит и вся Грузия. По моему решению, в связи с памятью по погибшим понедельник, 11 октября, будет объявлен днем траура».

Трагедия случилась 8 октября утром. Обрушилась секция жилого дома на улице 26 мая. По последним данным погибли шесть человек. Спасатели продолжают работать на месте, предполагая, что под завалами могут находиться еще люди.

Причиной обрушения стали ремонтные работы, которые велись в квартире на первом этаже с нарушением правил безопасности. Задержан собственник квартиры и двое рабочих, делавших ремонт. Им грозит до десяти лет лишения свободы.