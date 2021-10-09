Le Monde: жители Мали назвали слова Макрона о правительстве страны недопустимыми

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу Правительства Мали оскорбило население африканской страны. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Обозреватели отмечают, что выступление французского лидера на Radio France Inter стало причиной скандала, вызвав возмущение среди малийцев, передает ФАН. Речь идет о высказывании главы Пятой республики об итогах военной операции Парижа «Бархан» и вывода из страны военного контингента.

«Без Франции в Сахеле больше не было бы Правительства Мали. Я в этом уверен. Террористы взяли бы под контроль сначала Бамако, а затем всю страну. А так как мы здесь, у боевиков ничего не получилось», — заявил Макрон.

В ответ на это в Мали поднялась настоящая волна негодования, передают журналисты. В частности, экономист Харуна Си подчеркнул, что эти слова вызвали у него отвращение, поскольку они демонстрируют наплевательское отношение Франции на суверенитет и желания африканского государства.

«Он непредсказуем. Как у любого лидера крупной, цивилизованной страны у него должны быть советники. Неужели они не рассказали ему о недопустимости подобных высказываний и не объяснили наши обычаи?!» — возмутился житель Бамако Усман Горо.

Заявление Макрона было направлено против премьер-министра Мали Шогеля Кокалла Маиги, который в своем выступлении в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Париж бросил Бамако наедине с террористами. При этом президент Франции не признает провала операции «Бархан», несмотря на то, что войска Пятой республики за все годы присутствия не смогли разобраться с угрозой экстремизма и обеспечить безопасность жителей.