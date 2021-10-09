Кража по-американски. Сворованный дипломатами США рюкзак превратился в международный скандал

Троих сотрудников американского посольства в Москве заподозрили в краже рюкзака. Инцидент произошел в одном из московских баров на Сретенском бульваре еще 18 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Жертвой воров стал детский психолог Дмитрий Корнилов, пришедший в столичный бар расслабиться «после тяжелого рабочего дня».

Что произошло

О произошедшем ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, трое американцев похитили имущество детского психолога ночью 18 сентября в одном из московских баров. После обнаружения пропажи мужчина заявил в полицию.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин в эфире НТВ раскрыл, что подозреваемыми оказались три административно-технических сотрудника посольства США, им от 21 до 26 лет. Все они являются военнослужащими из корпуса морской пехоты.

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Позднее полицейские поделились видеозаписями камер наблюдения. На первом видео заметно, как трое мужчин покидают заведение, на одном из них надет черный рюкзак.

Другая часть записана камерой видеонаблюдения при входе в американское посольство. Морпехи заходят в здание дипмиссии, причем тот, у которого висит похищенный рюкзак, шатается и плохо стоит на ногах.

Детали

Дмитрий Корнилов рассказал подробности произошедшего. По его словам, вечером он пришел в бар расслабиться после тяжелого рабочего дня. Спустя какое-то время психолог ненадолго отлучился, оставив рюкзак под барной стойкой. Когда он вернулся, его вещей уже там не было.

«Уже собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу — рюкзака нет. Попытался его найти самостоятельно, ничего не получилось», — посетовал Корнилов.

По словам пострадавшего, администрация бара не позволила ему посмотреть камеры видеонаблюдения. Корнилову пришлось вызвать полицию.

Правоохранители приехали оперативно, взяли показания и приступили к поиску злоумышленников.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам Корнилова, в его рюкзаке находились паспорт, компьютерная мышь и спортивная форма. Ущерб оценили в 15 тыс. рублей.

«Кроме наличности, там [в рюкзаке] были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», — сказал потерпевший.

Что будет

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 2. ст. 158 УК РФ). Провинившимся американцам может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Российский МИД направил в посольство США ноту с требованием лишить трех сотрудников дипломатического иммунитета, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

«В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России», — добавили в ведомстве.

77.мвд.рф / МВД России

Реакция американцев

Читатели американской газеты The Wasington Post осудили действия соотечественников, назвав суровое наказание со стороны российского МИДа справедливым.

«Я бы предложила им покинуть Россию вместо привлечения к уголовной ответственности», — подчеркнула Victoria Ann.

«Они заслуживают этого», — согласился Endi Zen.

«Я в шоке от произошедшего», — поделилась Harper Duncan.

Ньюинформ / pixabay.com

Остальные комментаторы принялись рассуждать, зачем морпехи так поступили. Shawn S Longino предположил, что они могли быть назначенцами экс-президента США Дональда Трампа.

«Если так, то обвинение кажется правдоподобным», — убежден он.

В свою очередь пользователь Forrest Mint выступил с радикальным предложением, и вовсе предложив закрыть американское посольство в России.