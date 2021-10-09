В ПФР объяснили, почему не все пенсионеры получат прибавку за длительный стаж

Часть пенсионеров уже получают повышенные выплаты, поэтому им не начислили дополнительных средств в октябре. Это касается северян со стажем работы на Крайнем Севере от 15 лет, напомнили представители Пенсионного фонда России (ПФР).

Отделение ПФР по ХМАО-Югре выступило с опровержением сообщений в СМИ о якобы готовящемся увеличении пенсии за трудовой стаж в северных регионах в октябре.

«Пенсионеры, выработавшие северный стаж, уже получают выплату в повышенном размере. Каких-либо новшеств в данном направлении с 1 октября не вводилось, поэтому обращаться в клиентские службы ПФР и на горячие телефонные линии по этому вопросу нет необходимости», — приводит Konkurent.ru заявление ведомства.

В фонде подчеркнули, что изменения в пенсиях для этой категории граждан происходят только по время увеличения фиксированной выплаты.