Диетолог Елена Доронкина перечислила замедляющие работу мозга продукты

Питание человека во многом определяет состояние головного мозга, а к замедлению работы этого органа могут приводить некоторые продукты, предупредила диетолог Елена Доронкина.

В первую очередь речь идет о пище, которая содержит большое количество трансжиров. Это фастфуд, чипсы, пончики, хлебобулочные изделия и так далее.

«В 60 странах мира уже давно ввели ограничения на трансжиры. В России ничего подобного нет, но законодательство все-таки обязывает снижать количество трансжиров в масложировых продуктах до 2%», — рассказала специалист.

Также стоит минимизировать употребление пищи с быстрыми углеводами в составе. Дело в том, что такая еда провоцирует всплеск инсулина и риск возникновения атеросклеротических бляшек. Среди данных продуктов можно выделить сладкое, алкоголь, газировку и белый рис.

А вот соленья могут привести к переизбытку соли в организме. В результате увеличивается вероятность гипертонии, цитирует слова диетолога издание «Чемпионат».

Диетолог-нутрициолог Наталия Кушнир ранее рассказала, почему стоит регулярно употреблять йогурт. Этот кисломолочный продукт является источником пробиотиков, витаминов и микроэлементов, передает телеканал «360».