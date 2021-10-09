Латвия рекордно увеличила закупки российского зерна

Латвия заметно увеличила закупки агропромышленной продукции (АПК) из России. За восемь месяцев 2021 года импорт вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ «Агроэкспорт». Расходы Риги на покупку российской сельскохозяйственной продукции достигли $371 млн.

Большим спросом в Латвии пользуется зерно. В январе — августе Россия экспортировала в прибалтийскую республику 420 тыс. тонн пшеницы на сумму $102 млн, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Кроме того, Рига закупила 107 тыс. кукурузы на $24 млн.

Теперь Латвия занимает второе место среди европейских стран-импортеров продукции АПК из России. Также она вошла в число крупнейших покупателей российского подсолнечного шрота и свекловичного жома — с начала года было отгружено 317 тыс. тонн и 195 тыс. тонн соответственно.

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Впрочем, главным потребителем российской агропродукции среди государств-членов ЕС стали Нидерланды. За первые восемь месяцев этого года экспорт из России увеличился в годовом выражении на 30% до $650 млн. Причем более 80% этого объема пришлось на рыбу и морепродукты.

Тройку лидеров-импортеров замкнула Германия, увеличившая закупки российской продукции на 22% ($254 млн). Среди этих показателей треть составили рыба и морепродукты, 14% — жмыхи, а 6% — кондитерские изделия.

В общей сложности за январь-август 2021 г. Россия экспортировала в Евросоюз 4,2 млн тонн продукции АПК, что на 2,9% больше аналогичного периода прошлого года. В стоимостном выражении поставки увеличились на 32% (до $2,4 млрд).