Байден узаконил оказание медпомощи пострадавшим от гаванского синдрома в США

Президент США Джо Байден узаконил оказание финансовой и медицинской помощи для пострадавших от гаванского синдрома. Глава государства подписал соответствующий документ.

Американский лидер в заявлении отметил, что устранение подобных инцидентов являлось одним из главных приоритетов Белого дома. Байден подчеркнул, что администрация использует все ресурсы Правительства США для предоставления «первоклассной» медицинской помощи жертвам гаванского синдрома. Необходимо разобраться в этих инцидентах, уточнил президент.

«В том числе определить причину и то, кто несет ответственность», — добавил Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что американская разведка до сих пор не определила источник проявления у госслужащих США так называемого гаванского синдрома. Дипломаты жаловались на акустические атаки на Кубе и в Китае с 2016 года. Сотрудники посольств США сетовали на необычные симптомы, такие как давление и головокружение.