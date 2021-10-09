Система оплаты труда медиков в России может измениться

Правительство в России разрабатывает реформу оплаты труда медработников. Проект подготавливают для пробного внедрения в семи регионах страны. Зарплата будет складываться из разных коэффициентов, стимулирующих и компенсационных выплат. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Разработку нововведений подтвердили в пресс-службе Минтруда. В рамках этого проекта ведомство сотрудничает с Минздравом и ВНИИ труда. Проект будет в скором времени представлен для общественного обсуждения.

Реформа подразумевает увеличение доли оклада в заработке. Общий размер заработных плат также намерены повысить. Сообщается, что в разработке принимают участие представители профсоюза медработников.