Несовершеннолетний ребенок стал пятой жертвой обрушения жилого дома в Батуми

Грузинские сотрудники экстренных служб достали из-под завалов обрушившегося в Батуми дома тело еще одного погибшего – по предварительным данным, им оказался подросток. Количество жертв увеличилось до пяти, передала в субботу телекомпания «Рустави 2».

Минувшей ночью спасатели извлекли из-под завалов тела четверых погибших. По прошествии нескольких часов поисковых работ удалось освободить как минимум двух раненых – ими оказались женщина и ребенок. Сотрудники экстренных служб также смогли спасти пожилую жительницу обрушившегося дома.

«Спасатели изъяли тело еще одного, пятого погибшего в Батуми. По нашим данным, погибший несовершеннолетний», — сообщили журналисты.

Часть многоквартирной пятиэтажки в Батуми обрушилась 8 октября. Инцидент произошел по улице 26 мая, пострадал целый подъезд. На месте происшествия по-прежнему работают спасатели. Помощь им также оказывают и местные жители.