Экс-Полковник ВСУ Жданов: военно-учебная миссия ЕС на Украине станет ударом для России

Размещение на территории Украины военно-учебной базы Евросоюза станет «ударом в спину» для Российской Федерации. Об этом заявил полковник ВСУ в запасе Олег Жданов.

Формирование учебного центра Европейского союза в стране также даст возможность Киеву отказываться от выполнения Минских договоренностей. Об этом Жданов написал в своей статье для украинского издания «Главред».

«Ведь чем сильнее украинские Вооруженные Силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения "Минска". Потому что Минские соглашения — это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин», — пишет украинский полковник.

Эксперт полагает, что исполнение Украиной договоренностей, которые были достигнуты в Минске, может изменить расстановку сил в восточной части Европы. Жданов также считает, что это сделает президента России Владимира Путина «королем» на постсоветском пространстве.