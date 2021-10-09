Аналитик ESET Жураковский: телефонные аферисты начали устраивать жертвам аудиоспектакли

Телефонные аферисты придумали новую схему по обману россиян и начали устраивать для жертв так называемые аудиоспектакли. Об этом заявил сотрудник аналитического отдела ESET Станислав Жураковский.

Злоумышленники по очереди звонят жертве и называют себя работниками разных ведомств. Например, они представляются следователями и «уведомляют» собеседника о его «причастности» к уголовному производству в качестве свидетеля, передает «Коммерсантъ».

«После чего звонят якобы из финансовой организации и ЦБ, где подтверждают изложенную ранее информацию и предлагают защитить жертву и занести данные ее банковской карты в специальный реестр», — рассказал Жураковский.

После этого злоумышленники становятся полными обладателями данных карт, если собеседник оказался слишком доверчивыми. Чаще всего они снимают полную сумму и исчезают из жизни пострадавшего.

Ранее сотрудники организации DеviсеLосk перечислили фразы, по которым можно вычислить телефонных аферистов. По словам специалистов компании, злоумышленники выдают себя словосочетаниями «лицевой счет» или «финансовая ячейка», сообщает телеканал «360».