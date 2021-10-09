Франция и Германия призвали Польшу соблюдать правила Евросоюза

Польша должна четко и в полной мере соблюдать правила Европейского союза и уважить общие ценности сообщества. Об этом заявили министры иностранных дел Франции и ФРГ Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан.

Министры отреагировали на решение суда в Польше, который поставил конституцию страны выше европейского права. В этом контексте главы ведомств повторили свою поддержку Европейской комиссии.

«Членство в ЕС сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам. Уважение к ним и их соблюдение должны быть обеспечены каждым государством-членом», — сказано в совместном заявлении.

Ранее Европейская комиссия пригрозила принять ограничительные меры из-за признания польским судом верховенства основного закона страны над европейским. ЕК настаивает, что правовые нормы Евросоюза имеют приоритет над национальными, сообщает телеканал «360».