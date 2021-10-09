Депутат Рады Волошин прокомментировал отставку спикера Разумкова словами Николая II

Украинская Верховная рада отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Прокомментировал данное событие депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Свое сообщение он сопроводил словами российского императора Николая II. По его мнению, Разумков на данный момент имеет все основания повторить строчки, написанные последним русским императором, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«"Вокруг предательство, и трусость, и обман" — сейчас у Разумкова есть основания (хотя бы про себя) повторить слова, записанные в марте 1917 года в дневнике Николая Александровича Романова», — говорится в сообщении Волошина.

Однако украинский парламентарий допустил неточность при цитировании. Изначально Николай II после подписания им акта отречения от престола написал в своем дневнике: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!».