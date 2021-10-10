Sohu: новая российская ракета для Су-57 вызовет зависть во всем мире

Новая гиперзвуковая авиационная ракета, которой Минобороны РФ планирует оснастить недавно принятый на вооружение Су-57, даст российскому самолету серьезное преимущество над американскими истребителями пятого поколения.

Об этом пишет китайское издание Sohu, аналитики которого считают, что Су-57, оснащенный новой гиперзвуковой ракетой, станет самым мощным истребителем в мире.

«Российский истребитель-невидимка Су-57 скоро одним махом обгонит F-22, F-35 и другие самолеты пятого поколения американского производства, став самым мощным самолетом пятого поколения в мире», — говорится в статье, перевод которой на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

Новая ракета, которой предстоит пополнить боевой арсенал Су-57, пока находится в разработке, о чем недавно сообщило оборонное ведомство РФ. Над макетом ракеты, проект которой получил название «Личинка-МД», в настоящее время работают специалисты.

Как сообщают китайские аналитики, новая авиационная ракета предназначена для поражения неприятельских военных кораблей, и ею Минобороны России планирует заменить ракету воздушного базирования Х-31, которую в свое время разработали еще советские конструкторы. Вместо устаревшей за прошедшие десятилетия Х-31, Су-57 получит «Личинку-МД», способную развивать скорость, превышающую 5 Махов.

«Таким образом, этот боеприпас практически неуязвим для всех современных средств противовоздушной и противоракетной обороны, – подчеркивают авторы китайского издания. – Новая российская авиационная ракета, способная летать с экстремальной скоростью, вероятно, вызовет зависть у всех стран мира».

Напомним, ранее агентство RT привело сообщение представителя Министерства обороны России о том, что до конца 2021 года Военно-космические силы РФ получат 60 новых истребителей пятого поколения Су-57. Кроме того, оборонное ведомство получит партию современных многоцелевых самолетов Су-30СМ и Су-35С, бомбардировщиков Су-34, военных транспортников Ил-76МД-90А и Других боевых машин

При этом превосходство истребителей Су-57 над всеми мировыми аналогами признают многие военные эксперты и аналитики, в том числе и американские специалисты.