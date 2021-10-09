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Бортник рассказал, кто может стать для Украины настоящим Голобородько

Бортник рассказал, кто может стать для Украины настоящим Голобородько

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, который был снят с этой должности на уходящей неделе, на будущих выборах в парламент может получить поддержку людей, разочаровавшихся в партии власти «Слуга народа».

Такое мнение в комментарии изданию «Украина.ру» высказал украинский политолог, глава Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, который напомнил, что очередные выборы в Верховную раду Украины должны пройти осенью 2023 года.

При этом, по мнению эксперта, смещенный с должности спикера Верховной рады Дмитрий Разумков имеет теперь достаточно перспективное политическое будущее, так как потенциально он может сплотить вокруг себя людей, голосовавших на прошлых выборах за партию «Слуга народа» и разочаровавшихся в ней.

«Таких людей в нашем обществе, я думаю, 20–25%», — отметил Руслан Бортник.

При этом политолог добавил, что Разумков может побороться за статус «настоящего Голобородько», образ которого помог нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому победить на выборах 2019 года.

Бортник рассказал, кто может стать для Украины настоящим Голобородько
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Напомним, Голобородько – главный герой украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором за несколько лет до последних президентских выборов на Украине сыграл Владимир Зеленский. Нынешний глава государства воплотил на экране образ учителя истории, который случайно стал очередным президентом Украины, пройдя и за три сезона через различные сложности и испытания, в конце концов привел страну к процветанию.

В начале октября 2021 года депутаты украинской партии власти «Слуга народа» выступили за отставку Дмитрия Разумкова с постав спикера Верховной рады, заявив, что тот якобы действовал наперекор программе партии президента. Разумков все обвинения в свой адрес отверг, но при этом заявил, что не намерен держаться за пост спикера Рады.