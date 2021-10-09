Бортник рассказал, кто может стать для Украины настоящим Голобородько

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, который был снят с этой должности на уходящей неделе, на будущих выборах в парламент может получить поддержку людей, разочаровавшихся в партии власти «Слуга народа».

Такое мнение в комментарии изданию «Украина.ру» высказал украинский политолог, глава Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, который напомнил, что очередные выборы в Верховную раду Украины должны пройти осенью 2023 года.

При этом, по мнению эксперта, смещенный с должности спикера Верховной рады Дмитрий Разумков имеет теперь достаточно перспективное политическое будущее, так как потенциально он может сплотить вокруг себя людей, голосовавших на прошлых выборах за партию «Слуга народа» и разочаровавшихся в ней.

«Таких людей в нашем обществе, я думаю, 20–25%», — отметил Руслан Бортник.

При этом политолог добавил, что Разумков может побороться за статус «настоящего Голобородько», образ которого помог нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому победить на выборах 2019 года.

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Напомним, Голобородько – главный герой украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором за несколько лет до последних президентских выборов на Украине сыграл Владимир Зеленский. Нынешний глава государства воплотил на экране образ учителя истории, который случайно стал очередным президентом Украины, пройдя и за три сезона через различные сложности и испытания, в конце концов привел страну к процветанию.

В начале октября 2021 года депутаты украинской партии власти «Слуга народа» выступили за отставку Дмитрия Разумкова с постав спикера Верховной рады, заявив, что тот якобы действовал наперекор программе партии президента. Разумков все обвинения в свой адрес отверг, но при этом заявил, что не намерен держаться за пост спикера Рады.