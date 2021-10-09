Пушков рассмотрел вероятные и невероятные версии инцидента с подлодкой США

Недавнему инциденту с американской атомной подводной лодкой, которая при погружении в Южно-Китайском море столкнулась с неопознанным объектом, может быть сразу несколько объяснений.

Об этом, комментируя в личном Telegram-канале сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота США о столкновении субмарины с неизвестным подводным объектом, в результате которого травмы и ранения получили более десяти членов экипажа, рассуждает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«До сих пор остается неясным, что это был за объект. Могут быть три версии. Первая — политическая: объект китайский. Вторая — фантастико-биологическая: гигантское животное из морских глубин, типа древней акулы-мегалодона. Третья — инопланетный объект: если Пентагон утверждает, что НЛО периодически появляются в небесах, почему НПО (неопознанный подводный объект) не может быть и под водой?», — написал сенатор, сопроводив последнюю версию улыбающимся смайликом.

При этом Пушков отмечает, что вторую и третью версии можно отнести к разряду невероятных, а первая версия - о столкновении с китайским объектом — не имеет пока ни подтверждений, ни доказательств.

twitter.com / @Alexey_Pushkov

Есть еще и четвертая версия, которая заключается в том, что американская подлодка столкнулась с недавно установленной нефтебуровой установкой. Но в этом случае установку обнаружили бы чувствительные гидролокаторы субмарины, уверен сенатор.

«Если только экипаж не совершил грубейшую ошибку, чего исключить нельзя. Кстати, версию промышленного объекта подрывает и заявление американской стороны, что объект, с которым столкнулся "Коннектикут", не был зафиксирован средствами контроля», — подчеркивает Пушков.

В заключение сенатор напоминает о курьезном случае полугодовой давности – весной 2021 года экипаж этой же подлодки сообщил о нашествии клопов, что вызвало тогда громкий скандал. Таким образом, можно судить о том, какая обстановка сложилась на субмарине, заключает сенатор.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, речь идет об одной из трех американских атомных подводных лодок класса Seawolf – USS Connecticut (SSN-22), спущенной на воду в 1997 году. Эта АПЛ наряду с остальными двумя субмаринами данного класса – USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23) – является самой задействованной подводной лодкой ВМС США.