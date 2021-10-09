Госдеп США: дипломат Нуланд приедет в Россию 11 октября

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд прибудет с рабочим визитом в Российскую Федерацию 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

В РФ Нуланд планирует провести переговоры с рядом российских должностных лиц высокого ранга. Дипломат намерена обсудить вопросы, которые касаются двух стран, а также региональные и глобальные проблемы.

«Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву (Россия) 11 октября, чтобы встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов», — сообщил Госдеп.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ выразили надежду, что визит Нуланд в Москву решит проблему с въездом российских дипломатов в США. Как сообщает телеканал «360», некоторым сотрудникам внешнеполитического ведомства РФ американская сторона отказывает в получении визы.