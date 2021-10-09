Исландия временно не использует вакцину Moderna из-за побочных эффектов

Исландские пациенты начали чаще жаловаться на ухудшение здоровья после вакцинации от COVID-19 препаратом Moderna.

Управление здравоохранения Исландии решило временно остановить использование вакцины Moderna. Жителей страны будут прививать препаратом компании Pfizer/BioNTech. В ведомстве добавили, что обладают достаточным запасом вакцины.

«Поскольку запасов вакцины компании Pfizer/BioNTech на территории страны достаточно, главный эпидемиолог принял решение не использовать вакцину Moderna в Исландии», — говорится в сообщении.

Решение отказаться от препарата Moderna обусловлено участившимися случаями миокардита и перикардита. Эти заболевания характеризуются воспалением сердечной мышцы и поражением серозной оболочки сердца.

Несколько европейских стран ранее уже вводили ряд ограничений на использование препарата Moderna. Чаще всего они касаются конкретных групп населения, в основном лиц в возрасте младше 30 лет. Например, подобные меры введены в Швеции, Дании и Финляндии. В последней прививаться американским препаратом не могут мужчины от 18 до 30 лет, пишет «Царьград».