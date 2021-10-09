Начальник пенитенциарной службы Грузии Цхвариашвили: Саакашвили начал есть мед

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в тюрьме начал есть мед и пить соки. Об этом журналистам сообщил начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили.

Он рассказал о покупках объявившего голодовку заключенного в тюрьме. Из большого ассортимента продуктов Саакашвили выбрал мед и натуральные соки, которые уже находятся в его распоряжении.

«А после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, также несколько литров натурального сока. Он начал принимать продукты, в том числе мед, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением», — сообщил Цхвариашвили.

Личный врач Саакашвили Николо Кипшидзе же придерживается другого мнения. Он заявил, что здоровье его подопечного находится под угрозой из-за анемии, передает «Царьград».