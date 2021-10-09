Великобритания оказалась во власти президента России Владимира Путина из-за переориентации страны с добычи газа на его импорт. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Соединенное Королевство является одним из лидеров по потреблению голубого топлива в Европе. Сейчас в стране наблюдается дефицит этого ресурса. За последние 20 лет правительство страны значительно сократило количество предприятий, занимавшихся добычей газа. Власти сделали ставку на приобретение ресурса из-за рубежа.

«Мы не используем огромные запасы сланцевого газа, которые находятся на территории нашей страны, хотя благодаря этим ресурсам США недавно снова обрели "энергетическую независимость"», — говорится в материале.

Провальным решением британских властей стало закрытие в 2017 году газового хранилища на побережье в Йоркшире. Это событие указывает на безрассудство Правительства Великобритании.

«Прошло четыре года, и практика показала, что это было катастрофическое решение, из-за которого мы оказались во власти Путина», — отметил автор статьи.

Читатели Express недавно предложили способ преодоления энергетического кризиса в Европе. Они посоветовали членам Еврокомиссии встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным, передает «Царьград».